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Нардепи звереснулись до FATF щодо внесення росії до чорного списку

Верховна Рада прийняла звернення до членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) щодо виключення російської федерації з числа членів FATF і внесення її до списку країн із високим ризиком.
Нардепи звереснулись до FATF щодо внесення росії до чорного списку Фото: rada.gov.ua

Відповідний проєкт постанови №7622 народні депутати підтримали на пленарному засіданні в понеділок, повідомив депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

Парламент закликає президента FATF скликати позачергове засідання пленуму, який зможе негайно призупинити членство росії у FATF, а в разі продовження агресивної війни розпочати процедуру її виключення із FATF.

Водночас депутати вважають за необхідне закликати президента FATF звернутися до регіональних органів на кшталт FATF (FSRBs) з вимогою припинити членство рф і позбавити її статусу спостерігача в цих органах.

Крім того, Рада закликала FATF внести росію до чорного списку ("Список юрисдикцій із високим рівнем ризику, на який поширюється заклик до дії") і публічно повідомити про це рішення.

Нагадаємо, раніше Рада закликала засудити ядерний тероризм росії на Запорізькій АЕС.

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15 08 2022 16:30
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