Нардепи звереснулись до FATF щодо внесення росії до чорного списку
Відповідний проєкт постанови №7622 народні депутати підтримали на пленарному засіданні в понеділок, повідомив депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.
Парламент закликає президента FATF скликати позачергове засідання пленуму, який зможе негайно призупинити членство росії у FATF, а в разі продовження агресивної війни розпочати процедуру її виключення із FATF.
Водночас депутати вважають за необхідне закликати президента FATF звернутися до регіональних органів на кшталт FATF (FSRBs) з вимогою припинити членство рф і позбавити її статусу спостерігача в цих органах.
Крім того, Рада закликала FATF внести росію до чорного списку ("Список юрисдикцій із високим рівнем ризику, на який поширюється заклик до дії") і публічно повідомити про це рішення.
Нагадаємо, раніше Рада закликала засудити ядерний тероризм росії на Запорізькій АЕС.
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