Рада закликала засудити ядерний тероризм росії на Запорізькій АЕС
Відповідну постанову підтримав 301 нардеп.
Рада закликає міжнародне співтовариство ввести санкції проти всієї російської атомної галузі, зокрема щодо державної корпорації "росатом", а також підприємств і організацій, що входять до її складу. Також обмеження слід ввести щодо російських фізичних осіб, які є керівниками "росатому" та його дочірніх підприємств.
Народні депутати звертаються до парламентів та урядів країн-членів Міжнародного агентства з атомної енергії звернутися до Генеральної конференції МАГАТЕ щодо призупинення дії привілеїв та прав рф як члена Агентства, а також позбавлення росії права голосу на засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ і можливості брати участь у програмах співробітництва.
«Також необхідно направити спільну безпекову місію ООН і МАГАТЕ на Запорізьку АЕС із подальшою демілітаризацією станції та виведенням російських військових і техніки з неї й усієї прилеглої території, включаючи Енергодар», - вважають нардепи.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЄС та 42 країни вимагають від росії вивести війська із Запорізької АЕС.
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