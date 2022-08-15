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Рада закликала засудити ядерний тероризм росії на Запорізькій АЕС

Українські парламентарі закликають ООН, ЄС, Європейську раду, ОБСЄ, парламентів та урядів країн-членів МАГАТЕ засудити акт ядерного тероризму, який здійснює російська федерація на Запорізькій АЕС.
Рада закликала засудити ядерний тероризм росії на Запорізькій АЕС

Відповідну постанову підтримав 301 нардеп.

Рада закликає міжнародне співтовариство ввести санкції проти всієї російської атомної галузі, зокрема щодо державної корпорації "росатом", а також підприємств і організацій, що входять до її складу. Також обмеження слід ввести щодо російських фізичних осіб, які є керівниками "росатому" та його дочірніх підприємств.

Народні депутати звертаються до парламентів та урядів країн-членів Міжнародного агентства з атомної енергії звернутися до Генеральної конференції МАГАТЕ щодо призупинення дії привілеїв та прав рф як члена Агентства, а також позбавлення росії права голосу на засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ і можливості брати участь у програмах співробітництва.

«Також необхідно направити спільну безпекову місію ООН і МАГАТЕ на Запорізьку АЕС із подальшою демілітаризацією станції та виведенням російських військових і техніки з неї й усієї прилеглої території, включаючи Енергодар», - вважають нардепи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЄС та 42 країни вимагають від росії вивести війська із Запорізької АЕС.

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15 08 2022 15:35
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