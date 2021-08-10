Народного депутата Полякова знайшли мертвим у таксі

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть. Наразі на місці події поліцейські проводять усі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата. Тіло загиблого буде направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті

До поліції Києва 8 жовтня надійшла інформація про те, що у Дніпровському районі столиці виявили мертвим народного депутата України Антона Полякова.

Про це повідомляється на сайті поліції, передає Укрінформ.

"Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть. Наразі на місці події поліцейські проводять усі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата. Тіло загиблого буде направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті", - ідеться у повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "Природна смерть". Тривають слідчі дії.

Антон Поляков - підприємець із Чернігова. У Верховну Раду пройшов за списком партії "Слуга народу". " Член депутатської групи "Партія "За майбутнє", голова підкомітету з питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.