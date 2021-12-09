Під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського райсуду Віталія Писанця

Суддю Печерського районного суду Києва знайшли мертвим під Києвом, експертиза має визначити причини смерті. Справою займається Державне бюро розслідувань.

Про це повідомила прессекретарка поліції Київщини Ірина Прянішнікова в коментарі "УНІАН", пише "Громадське". Речник Печерського суду Віталій Чергавий підтвердив нам факт смерті, не повідомивши деталі.

За інформацією нашого джерела у правоохоронних органах, 11 вересня ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Погреби у будинку без свідомості виявили Віталія Писанця.

Слідчо-оперативна група з'ясувала, що Писанець - суддя Печерського районного суду Києва. Він там відпочивав разом зі слідчим Солом'янського управління Нацполіції Євгеном Хоменком та Онопенком П. В. (військовий пенсіонер у відставці, має посвідчення адвоката, що не діє), каже співрозмовник.

Наше джерело стверджує, що будинок належить Онопенку, гості розпивали там спиртні напої. Між Хоменком та Писанцем виник раптовий конфлікт, під час якого останній вдарив слідчого.

Після конфлікту Писанець нібито перечепився через вазу та впав на підлогу, після чого Хоменко та Онопенко надавали йому, стверджує співрозмовник. Зафіксувавши смерть судді, вони викликали "швидку".

Тіло Писанця виявили у будинку в положенні на животі. У нього є видимі сліди бурого кольору на обличчі в області носа та на футболці. На місці події працюють слідчі, ДБР та Управління внутрішньої безпеки.

Читайте також: На 81-му році життя помер експрем'єр-міністр України Євген Марчук