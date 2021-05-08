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На 81-му році життя помер експрем'єр-міністр України Євген Марчук

Причиною смерті стала зупинка серця
У віці 80 років помер четвертий прем'єр-міністр та ексуповноважений представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську Євген Марчук.
На 81-му році життя помер експрем Фото: qha.com.ua

Про це повідомила його дружина Лариса Івшина, пише "Громадське".

Причиною смерті стала зупинка серця. Інших подробиць Івшина поки що не назвала.

Свою кар'єру Марчук розпочав у 1963 році в Комітеті державної безпеки УРСР, де пропрацював до початку 90-х років. У червні 1991-го він став Державним міністром з питань оборони, національної безпеки та надзвичайних ситуацій УРСР.

У 1991-1994 роках Марчук був першим главою Служби безпеки України, а з березня 1995-го по травень 1996-го - прем'єр-міністром країни.

Крім того, у березні 1994-го йому надали звання генерала. З червня 2003 року по вересень 2004-го Марчук також був міністром оборони. 

У листопаді 2018 року тодішній президент Петро Порошенко призначив Марчука уповноваженим представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він пробув на цій посаді до травня 2019 року.

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05 08 2021 10:13
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