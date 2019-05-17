Коаліція у Раді припинила існування. "Народний фронт" вийшов з коаліції, - ОНОВЛЕНО

Фракція партії "Народний фронт" проголосувала за вихід з коаліції.

Голова фракції "Народного фронту" Максим Бурбак офіційно оголосив про вихід з коаліції.

"Ми заявляємо про вихід з діючої коаліції, припинення її діяльності з 17 травня 2019 року і про ініціативу формування нової коаліції з новою порядком денним", - сказав він з трибуни Верховної Ради.

"Фракція Народного фронту заявляє: коаліція, сформована в 2014 році і діяла до сьогоднішнього дня, виконала свої завдання. За п'ять років цей парламент, два уряди і українська влада в цілому провела змін більше, ніж за два попередні десятиліття", - заявив Бурбак, повідомляє LB.ua.

Оновлення.

Коаліція Верховної Ради України припинила своє існування сьогодні, 17 травня. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій.

Після виходу НФ з коаліції у парламенту буде один місяць, щоб сформувати нову більшість. Навіть якщо нова коаліція не буде створена, новообраний президент Володимир Зеленський не зможе розпустити парламент достроково, так як це не можна зробити менш ніж за півроку до виборів.

Після засідання фракції депутат Ігор Лапін повідомив, що юридичні підстави для виходу з коаліції з'являться після заяви спікера з трибуни парламенту.

Нагадаємо, що чергові вибори повинні відбутися в кінці жовтня 2019 року, але можливий варіант дострокового голосування вже влітку.

Радник новообраного президента Володимира Зеленського - Дмитро Разумков запевняє, що у питанні теоретично можливого розпуску Верховної Ради Зеленський не буде йти на порушення закону.