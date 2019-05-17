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Разумков про можливий розпуск парламенту: На порушення закону ніхто йти не буде

На думку радника Зеленського, "коаліції сьогодні немає, тому що в двох коаліційних фракціях немає 226 народних депутатів"
У питанні теоретично можливого розпуску Верховної Ради новообраний президент Володимир Зеленський не буде йти на порушення закону.
Разумков про можливий розпуск парламенту: На порушення закону ніхто йти не буде Фото: zik.ua

"На порушення закону дійсно ніхто йти не планує. Є передумови, які дають можливість президенту розпустити Верховну Раду. Вони чітко прописані в законодавстві, іноді не до кінця чітко, але більш-менш зрозуміло. Однією з цих передумов є відсутність коаліції, яка багато обговорюється. І, з моєї точки зору, коаліції сьогодні немає, тому що в двох коаліційних фракціях немає 226 народних депутатів", - заявив його радник Дмитро Разумков в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Він розповів про різні запити і судові позови, в яких спікера парламенту Андрія Парубія просили показати поіменний список депутатів, що входять до коаліції, але цього так і не було зроблено.

На уточнююче питання, чи буде розпуск Верховної Ради, Разумков відповів: "Звичайно, буде ініціювати".

Нагадаємо, що раніше Разумков заявив, що призначенням інавгурації новообраного президента України на 20 травня частина народних депутатів вирішила "насолити українському народу", який чекає якнайшвидшого вступу на посаду нового президента, а також створила проблеми для прибуття закордонних гостей і міжнародних делегацій.

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17 05 2019 08:44
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