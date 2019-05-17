Разумков про можливий розпуск парламенту: На порушення закону ніхто йти не буде
"На порушення закону дійсно ніхто йти не планує. Є передумови, які дають можливість президенту розпустити Верховну Раду. Вони чітко прописані в законодавстві, іноді не до кінця чітко, але більш-менш зрозуміло. Однією з цих передумов є відсутність коаліції, яка багато обговорюється. І, з моєї точки зору, коаліції сьогодні немає, тому що в двох коаліційних фракціях немає 226 народних депутатів", - заявив його радник Дмитро Разумков в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".
Він розповів про різні запити і судові позови, в яких спікера парламенту Андрія Парубія просили показати поіменний список депутатів, що входять до коаліції, але цього так і не було зроблено.
На уточнююче питання, чи буде розпуск Верховної Ради, Разумков відповів: "Звичайно, буде ініціювати".
Нагадаємо, що раніше Разумков заявив, що призначенням інавгурації новообраного президента України на 20 травня частина народних депутатів вирішила "насолити українському народу", який чекає якнайшвидшого вступу на посаду нового президента, а також створила проблеми для прибуття закордонних гостей і міжнародних делегацій.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- Вибори перетворюються в боротьбу нових репутацій і нових організацій
- Чудеса православні або битва Патріархів