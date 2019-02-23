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"Народжуй м'ясо": у Петербурзі активістки влаштували акцію проти служби в армії

Жінки принесли до військкомату згортки, в яких під виглядом немовлят було сире м'ясо
У Санкт-Петербурзі 23 лютого шестеро невідомих жінок влаштували акцію поблизу військкомату Ленінградської області проти служби в армії. Фото з акції опублікував в Twitter фотограф Давид Френкель.
"Народжуй м Фото: Давид Френкель

"Феміністки принесли до військкомату грудних немовлят - правда в пакунках виявилося сире м'ясо", - написав фотограф.

Жінки принесли до військкомату згортки, в яких під виглядом немовлят було сире м'ясо. При цьому деякі з активісток оголились, одягнувши протигази.

"Жінок змушують народжувати м'ясо, яке держава із задоволенням їсть. Сьогодні ми говоримо "Ні" тиску на жінок. "Ні" насильству над чоловіками, які не бажають служити в армії. "Ні" війні", - додав він.

Нагадаємо, що на міжнародному кінофестивалі Berlinale автори прем'єрної стрічки про британського свідка Голодомору "Містер Джонс" закликали звільнити українського режисера, політв'язня Олега Сенцова.

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23 02 2019 23:28
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