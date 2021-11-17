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NASA обрало астронавтів для четвертої місії SpaceX

Екіпаж корабля Crew Dragon-4 вирушить до МКС у квітні 2022 року на ракеті-носія SpaceX Falcon-9 зі стартового комплексу 39A Космічного центру імені Кеннеді у Флориді
Астронавтка NASA Джесіка Уоткінс приєднається до екіпажу четвертої місії космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції, наміченої на квітень 2022 року.
NASA обрало астронавтів для четвертої місії SpaceX Фото: SpaceX
Про це повідомило NASA, передає Укрінформ.
 
 NASA призначило Джесіку Уоткінс бортінженером майбутньої місії космічного управління Crew Dragon-4.
 
Уоткінс стала астронавткою у 2017 році, пройшовши всі необхідні випробування Комітету з відбору астронавтів NASA. Цей політ у космос стане першим у її кар'єрі.
 
Крім неї, до складу екіпажу входять астронавти NASA Челл Ліндгрен (командир екіпажу) і Роберт Хайнс (пілот), а також астронавтка Європейського космічного агентства італійка Саманта Крістофоретті.
 
Екіпаж корабля Crew Dragon-4 вирушить до МКС у квітні 2022 року на ракеті-носія SpaceX Falcon-9 зі стартового комплексу 39A Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.
 
За планом, астронавти проведуть на станції 6 місяців.
 
На даний момент на станції знаходиться сім осіб.
 
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17 11 2021 10:16
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