ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАстронавтка NASA Джесіка Уоткінс приєднається до екіпажу четвертої місії космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції, наміченої на квітень 2022 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
NASA обрало астронавтів для четвертої місії SpaceX
Екіпаж корабля Crew Dragon-4 вирушить до МКС у квітні 2022 року на ракеті-носія SpaceX Falcon-9 зі стартового комплексу 39A Космічного центру імені Кеннеді у Флориді
Фото: SpaceX
Про це повідомило NASA, передає Укрінформ.
NASA призначило Джесіку Уоткінс бортінженером майбутньої місії космічного управління Crew Dragon-4.
Уоткінс стала астронавткою у 2017 році, пройшовши всі необхідні випробування Комітету з відбору астронавтів NASA. Цей політ у космос стане першим у її кар'єрі.
Крім неї, до складу екіпажу входять астронавти NASA Челл Ліндгрен (командир екіпажу) і Роберт Хайнс (пілот), а також астронавтка Європейського космічного агентства італійка Саманта Крістофоретті.
Екіпаж корабля Crew Dragon-4 вирушить до МКС у квітні 2022 року на ракеті-носія SpaceX Falcon-9 зі стартового комплексу 39A Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.
За планом, астронавти проведуть на станції 6 місяців.
На даний момент на станції знаходиться сім осіб.
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17 11 2021 10:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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