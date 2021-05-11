Компанія Безоса програла суд за контракт NASA на $2,9 млрд

Федеральний суд США 4 листопада відхилив позов компанії Джеффа Безоса Blue Origin щодо майже тримільярдного контракту з NASA на будівництво місячного модуля. Компанія вважала, що контракт несправедливо уклали зі SpaceX Ілона Маска.

Про це повідомляє New York Times, пише "Громадське".

Blue Origin подала до суду на NASA у серпні. У позові стверджувалось, що агентство несправедливо у квітні 2021-го уклало контракт зі SpaceX на проведення перших двох місій на Місяць.

Суд відхилив аргументи компанії Безоса та став на бік NASA та SpaceX. Це друга поразка Blue Origin у цій справі, перед тим компанія невдало оскаржувала контракт у державного наглядового агентства.

Обґрунтування рішення суду наразі немає, якими б вони не були, у компанії майже не залишилося "юридичних шляхів" для оскарження контракту, зазначили журналісти.

Джефф Безос написав у Twitter, що не такого рішення він і компанія очікували.

"Але ми поважаємо рішення суду і бажаємо успіху NASA і SpaceX у контракті", - написала одна з найбагатших людей світу.

Ілон Маск або пресслужба SpaceX рішення не коментували. У NASA заявили, що якнайшвидше відновлять роботу зі SpaceX.

Нагадаємо, за можливість взяти участь у програмі SpaceX конкурувала з Blue Origin Безоса та компанією Dynetics зі штату Алабама.

Переможця оголосили у квітні, проте вже через два тижні після цього Blue Origin подала скаргу на 50 сторінок, за деякими даними - на 175 сторінок. Уже тоді компанія звинуватила NASA в неправильному оцінюванні деяких деталей своєї пропозиції.

Своє рішення обрати для співпраці SpaceX у NASA пояснили переліком успішних орбітальних місій, а також те, що пропозиція компанії Ілона Маска виявилася найдешевшою.

Про місію "Артеміда"

Програма "Артеміда" передбачає організацію наукових досліджень та пошуку економічних вигод від використання Місяця. Йдеться, зокрема, про перетворення супутника на майданчик для подальшого дослідження Марса.

У травні 2020 року NASA розробило "пакт Артеміди" - перелік принципів, які врегульовують дослідження супутника Землі космічними державами. Нині до пакту приєдналися вісім держав: Австралія, Канада, Італія, Японія, Люксембург, Об’єднані Арабські Емірати, Велика Британія та Україна.

Однією з найбільш амбітних цілей "Артеміди" є висадка до кінця 2024 року на поверхню Місяця "першої жінки і наступного чоловіка". А втім, ще в лютому 2021 року NASA визнало, що через брак фінансування програми ця мета поки що є недосяжною. Назагал "Артеміда" вже відстає від графіка на три роки й перевищує бюджет майже на 3 мільярди доларів.

Нагадаємо, що NASA одночасно включило до проєкту висадки на Місяць компанії Маска та Безоса