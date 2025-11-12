Фігуранта Тенора відправили під варту під заставу
12 листопада 2025, 14:33
Скриншот з відео
Басова відправили на 60 діб під варту із можливістю внесення застави розміром 40 мільйонів гривень.
Вищий антикорупційний суд відправив під варту виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, якого підозрюють у причетності до масштабної корупції в енергетиці. На плівках НАБУ він фігурував під іменем Тенор.
Про це стало відомо із зали суду, яку транслювало "Суспільне".
Так, Басова відправили на 60 діб під варту із можливістю внесення застави розміром 40 мільйонів гривень.
Під час засідання адвокат Басова Віталій Наумов заперечив причетність Басова до розкрадання коштів, а також заперечив існування злочинної організації, яка причетна до розкрадання коштів.
Сторона захисту звинуватила прокурора САП у тому, що той "нафлудив" у матеріалах провадження, а низка документів справи буцімто зовсім не стосуються Басова.
Наумов також заявляв, що поставив під сумнів вірогідність доказів, представлених у суді, а також заявляв, що було таке, що "предмети прямокутної форми, схожі на банкноти США", виявилися не справжніми грошима.
Окрім цього, адвокат заперечив, що діяльність посадовця "Енергоатому" нібито не завдала жодних збитків державі, а тому визначений розмір застави є несправедливим. Тож захисник Тенора закликав суд обрати альтернативний запобіжний захід замість 60 діб під вартою або суттєво зменшити заставу.
Сам Басов також заперечив причетність до злочинної організації. Він також назвав "непіднімною" суму застави, яку клопотала для нього сторона обвинувачення, але висловив надію, що "хтось внесе її". Окрім цього, він додав, що йому "немає чого приховувати" і що він "не збирається нікуди" тікати.