Фігуранта Тенора відправили під варту під заставу

Вищий антикорупційний суд відправив під варту виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, якого підозрюють у причетності до масштабної корупції в енергетиці. На плівках НАБУ він фігурував під іменем Тенор.

Про це стало відомо із зали суду, яку транслювало "Суспільне".

Так, Басова відправили на 60 діб під варту із можливістю внесення застави розміром 40 мільйонів гривень.

Під час засідання адвокат Басова Віталій Наумов заперечив причетність Басова до розкрадання коштів, а також заперечив існування злочинної організації, яка причетна до розкрадання коштів.