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США висунули резолюцію Радбезу ООН щодо псевдореферендумів

США оприлюднили резолюцію після нещодавнього засідання Радбезу ООН. Вашингтон вкотре висловив підтримку Україні і закликав зобов'язати росію вивести війська з території нашої країни.
США висунули резолюцію Радбезу ООН щодо псевдореферендумів Фото: Укрінформ

Про це повідомляє посольство США в Україні. 

Резолюцію оприлюднила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд:

  • засудити російські бутафорські "референдуми";
  • закликати держави-члени не визнавати жодних змін статусу України;
  • зобов’язати росію вивести війська з України.

Раніше також повідомлялось, що США закликали своїх громадян покинути росію.

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28 09 2022 15:44
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