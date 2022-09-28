НОВИНИСША оприлюднили резолюцію після нещодавнього засідання Радбезу ООН. Вашингтон вкотре висловив підтримку Україні і закликав зобов'язати росію вивести війська з території нашої країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США висунули резолюцію Радбезу ООН щодо псевдореферендумів
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє посольство США в Україні.
Резолюцію оприлюднила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд:
- засудити російські бутафорські "референдуми";
- закликати держави-члени не визнавати жодних змін статусу України;
- зобов’язати росію вивести війська з України.
Раніше також повідомлялось, що США закликали своїх громадян покинути росію.
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28 09 2022 15:44 МЕДІА
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