США висунули резолюцію Радбезу ООН щодо псевдореферендумів

США оприлюднили резолюцію після нещодавнього засідання Радбезу ООН. Вашингтон вкотре висловив підтримку Україні і закликав зобов'язати росію вивести війська з території нашої країни.

Фото: Укрінформ

Про це повідомляє посольство США в Україні. Резолюцію оприлюднила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд: засудити російські бутафорські "референдуми";

закликати держави-члени не визнавати жодних змін статусу України;

зобов’язати росію вивести війська з України. Раніше також повідомлялось, що США закликали своїх громадян покинути росію.

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