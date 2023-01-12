NASA показало чотири місяці життя Сонця за одну годину
Про це повідомляє Space.com.
Зазначається, що на відео потрапив період із 12 серпня по 22 грудня 2022 року.
"Цей 133-денний таймлапс демонструє фотографії, зроблені на довжині хвилі 17,1 нанометра, яка є довжиною хвилі екстремального ультрафіолету, яка показує зовнішній атмосферний шар Сонця: корону", - йдеться в описі відео від NASA.
На відео можна побачити яскраві активні регіони дуже гарячої плазми, що рухаються поверхнею Сонця. Петлі, які з'являються над поверхнею зірки, є магнітними полями, які захопили гарячу плазму.
Крім того, на відео також можна помітити кілька фрагментів, коли воно занурюється у темряву. Це пов'язано з затемненнями, коли Земля і Місяць проходили між Сонцем і апаратом.
Раніше повідомлялось, що український супутник EOS SAT-1 передав з орбіти перші дані.