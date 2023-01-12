NASA показало чотири місяці життя Сонця за одну годину

Обсерваторія сонячної динаміки NASA зробила знімки, на яких можна побачити чотири місяці життя нашої зірки. Потім вчені агентства перетворили їх на відео довжиною одну годину, на якому можна побачити, що відбувається на Сонці.

Про це повідомляє Space.com.

Зазначається, що на відео потрапив період із 12 серпня по 22 грудня 2022 року.

"Цей 133-денний таймлапс демонструє фотографії, зроблені на довжині хвилі 17,1 нанометра, яка є довжиною хвилі екстремального ультрафіолету, яка показує зовнішній атмосферний шар Сонця: корону", - йдеться в описі відео від NASA.

На відео можна побачити яскраві активні регіони дуже гарячої плазми, що рухаються поверхнею Сонця. Петлі, які з'являються над поверхнею зірки, є магнітними полями, які захопили гарячу плазму.

Крім того, на відео також можна помітити кілька фрагментів, коли воно занурюється у темряву. Це пов'язано з затемненнями, коли Земля і Місяць проходили між Сонцем і апаратом.

Раніше повідомлялось, що український супутник EOS SAT-1 передав з орбіти перші дані.