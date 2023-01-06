Український супутник EOS SAT-1 передав з орбіти перші дані

Український супутник EOS SAT 1 першого у світі агроорієнтованого сузір'я EOSDA вийшов на зв'язок - передав телеметрію та дані щодо стану систем.

Про це повідомляє Facebook-сторінка групи проєктів Noosphere.

Як зазначається у дописі, це підтверджує початок роботи супутника на орбіті.

"Щодня EOS SAT-1 відстежуватиме до 1 млн квадратних кілометрів. Запуск усіх супутників EOS SAT планується завершити до 2025 року. Після цього угруповання EOS SAT щоденно спостерігатиме за площами до 12 млн квадратних кілометрів і охоплюватиме до 100% країн із найбільшою площею сільськогосподарських угідь та лісів, що становить 98,5% таких земель на всій планеті", - йдеться у повідомленні.

З допомогою EOS SAT представники сільськогосподарської галузі зможуть:

-контролювати ріст культур;

-оптимізувати використання ресурсів на основі карт продуктивності та вегетації;

-перевіряти ефективність нових засобів захисту рослин або добрив та ін.

Тобто EOS SAT має допомогти агробізнесам контролювати ріст культур і виявляти спеку, холод, нестачу води, поширення бур’янів, напади шкідників та інші проблеми, що загрожують посівам. Для спостереження щодня використовуватиметься 11 агроорієнтованих діапазонів.

Як підкреслює компанія Noosphere, мережа EOS SAT налічуватиме сім невеликих оптичних супутників компанії EOS Data Analytics, глобального постачальника аналітики супутникових зображень на основі штучного інтелекту.

Нагадаємо, що 3 січня 2023 року супутник EOS SAT-1 був успішно доставлений на низьку навколоземну орбіту ракетою Falcon 9 компанії SpaceX із бази Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді.