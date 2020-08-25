ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИМетеорологічний супутник Suomi NPP від Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) показав, як виглядає з космосу тропічний тайфун "Баві".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
NASA показало потужний тайфун в Азії з космосу
Сам знімок був зроблений 24 серпня у Східнокитайському морі
Фото: з вільних джерел
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє американське відомство у власному блозі.
Сам знімок був зроблений 24 серпня у Східнокитайському морі.
Фото: NASA
Зазначається, що тропічний циклон "Баві" почав формуватися ще 21 серпня. На наступний день він посилився до тропічного шторму. Вже 23 серпня "Баві" досяг статусу тайфуну, коли дістався до півдня Південній Кореї.
Очікується, що тайфун набиратиме потужність поривів вітру до 204 км за годину перед тим, як вдарить по Північній Кореї 26 серпня.
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