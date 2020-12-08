ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНаціональне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) показало планету GJ 504b незвичайного рожевого кольору.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
NASA показало велетенську планету незвичайного кольору
Планета у чотири рази більша за Юпітер, який, у свою чергу, в 11 разів більший за Землю
Фото: з вільних джерел
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє "Express".
За словами астрономів, колір планети пов'язаний з тим, що гази на ній не встигають остудитися, і тому температура не знижується нижче позначки у 237 градусів Цельсія.
Зазначається, що ця планета у чотири рази більша за Юпітер, який, у свою чергу, в 11 разів більший за Землю.
Фото: NASA
Планета була виявлена у зоряній системі GJ 504, якій 160 мільйонів років, що означає, що сама ж планета має бути молодшою. Нашій сонячній системі близько 4,6 мільярда років.
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