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NASA показало велетенську планету незвичайного кольору

Планета у чотири рази більша за Юпітер, який, у свою чергу, в 11 разів більший за Землю
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) показало планету GJ 504b незвичайного рожевого кольору.
NASA показало велетенську планету незвичайного кольору Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє "Express".

За словами астрономів, колір планети пов'язаний з тим, що гази на ній не встигають остудитися, і тому температура не знижується нижче позначки у 237 градусів Цельсія.

Зазначається, що ця планета у чотири рази більша за Юпітер, який, у свою чергу, в 11 разів більший за Землю.

Фото: NASA

Планета була виявлена у зоряній системі GJ 504, якій 160 мільйонів років, що означає, що сама ж планета має бути молодшою. Нашій сонячній системі близько 4,6 мільярда років.

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12 08 2020 12:04
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