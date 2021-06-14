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NASA представила телескоп, який "полюватиме" на небезпечні астероїди

Американські вчені пояснили, що космос – це величезна сфера, тож людство майже не знає, що відбувається за межами Землі
Науковці з NASA презентували телескоп, за допомогою якого виялятимуть небезпечні астероїди в рекордних областях космосу.
NASA представила телескоп, який "полюватиме" на небезпечні астероїди Фото: з вільних джерел
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті NASA.
 
Американські вчені пояснили, що космос – це величезна сфера, тож людство майже не знає, що відбувається за межами Землі. Тож агентство вирішило попрацювати над телескопом, який зможе бачити астероїди в межах нашої Сонячної системи, щоб передбачати можливі загрози для нашої планети.
 

Фото: NASA/JPL-Caltech
 
Новий інфрачервоний космічний телескоп надасть велику допомогу зусиллям дослідників із планетарної оборони. Телескоп збільшить їх здатність спостерігати і характеризувати будь-які потенційно небезпечні астероїди, комети і навіть зірки в межах 30 млн кілометрів навколо орбіти Землі.
 
Робоча назва цього пристрою – Near-Earth Object Surveyor.
 
Один із наукових співробітників проєкту NASA - Майк Келлі - заявив, що він зможе швидко прискорити темпи виявлення космічних небезпек, які можуть представляти серйозну загрозу для Землі. Він додав, що телескоп матиме функцію, яка дозволить виявити не менше 90% астероїдів розміром 140 м упродовж десяти років після запуску.
 
Нагадаємо, що телескоп Hubble за допомогою ширококутної камери WFC3 зробив світлину спіральної галактики NGC 3254.
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14 06 2021 17:58
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