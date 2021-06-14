NASA представила телескоп, який "полюватиме" на небезпечні астероїди

Американські вчені пояснили, що космос – це величезна сфера, тож людство майже не знає, що відбувається за межами Землі

Науковці з NASA презентували телескоп, за допомогою якого виялятимуть небезпечні астероїди в рекордних областях космосу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті NASA.

Американські вчені пояснили, що космос – це величезна сфера, тож людство майже не знає, що відбувається за межами Землі. Тож агентство вирішило попрацювати над телескопом, який зможе бачити астероїди в межах нашої Сонячної системи, щоб передбачати можливі загрози для нашої планети.



Фото: NASA/JPL-Caltech

Новий інфрачервоний космічний телескоп надасть велику допомогу зусиллям дослідників із планетарної оборони. Телескоп збільшить їх здатність спостерігати і характеризувати будь-які потенційно небезпечні астероїди, комети і навіть зірки в межах 30 млн кілометрів навколо орбіти Землі.

Робоча назва цього пристрою – Near-Earth Object Surveyor.

Один із наукових співробітників проєкту NASA - Майк Келлі - заявив, що він зможе швидко прискорити темпи виявлення космічних небезпек, які можуть представляти серйозну загрозу для Землі. Він додав, що телескоп матиме функцію, яка дозволить виявити не менше 90% астероїдів розміром 140 м упродовж десяти років після запуску.