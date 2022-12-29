NASA просить SpaceX врятувати астронавтів на пошкодженому кораблі

Американське космічне агентство звернулось до компанії SpaceX Ілона Маска з проханням про допомогу. США хоче врятувати одного американського і двох російських астронавтів, які застрягли у пошкодженому російському кораблі "Союз" на Міжнародній космічній станції.

Про це повідомляє Reuters

Зазначається, що 14 грудня біля російського космічного корабля Союз через пошкодження обшивки стався витік рідини, що охолоджує. На борту апарату в цей час були троє астронавтів - один американець і двоє росіян - які ще у вересні прибули на МКС для виконання шестимісячної місії.

Наразі вони перебувають у пошкодженій капсулі Союзу, пристикованій до МКС. Люк на станцію астронавти тримають відкритим, щоб на кораблі не підвищувалася температура. Керівник російських пілотованих космічних програм Сергій Крикалев заявив журналістам, що температура у капсулі швидко зросте, якщо люк на станцію закрити.

Зараз до МКС також пристиковано інший корабель - Crew Dragon компанії SpaceX. На ньому до станції прилетіло ще четверо астронавтів. NASA просить SpaceX щоб цей апарат доставив команду Союзу на Землю. Але проблема в тому, що на кораблі лише чотири місця.

У Роскосмосі також заявляли, що роздумують, як урятувати трьох астронавтів. Планувалося надіслати за ними ще один Союз. Але ухвалення остаточного рішення відклали до січня.

Нагадаємо, за даними Роскосомса, у процесі підготовки відбулася розгерметизація контуру зовнішнього радіатора корабля Союз. Причиною витоку в системі охолодження апарату могло стати влучення мікрометеориту. Пізніше повідомлялося, що під час огляду зовнішньої частини корабля Союз МС-22 виявлено можливе місце пошкодження приладно-агрегатного відсіку.