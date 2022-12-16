Температура в російському "Союзі" на МКС піднялася до 50 градусів

Температура у російському космічному кораблі "Союз МС-22", пристикованому до Міжнародної космічної станції, піднялася до 50 градусів Цельсія. Фахівці "Роскосмосу" працюють над її зниженням.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерела у ракетно-космічній галузі.

Напередодні на кораблі було зафіксовано витік охолоджуючої рідини. Як повідомляють джерела ЗМІ, розгерметизація системи терморегулювання корабля може призвести до виведення з експлуатації приладів. Це пов'язано з тим, що корабель перегрівається на Сонці і замерзає у тіні Землі.

Старт нового "Союзу", запланований на 16 березня 2023 року, можуть перенести на більш ранній термін.

Витік зареєстрували за годину до того, як російські космонавти мали вийти у відкритий космос. "Космічна прогулянка" мала тривати шість годин і 40 хвилин, але її скасували, коли космонавти вже одягли скафандри і розпочали процес розгерметизації шлюзу.