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NASA уклало контракт на відправку туриста на МКС

Склад екіпажу і назва корабля не уточнюються. За даними Axiom Space, на МКС полетить корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска
Запуск запланований з космодрому на мисі Канаверал у Флориді не раніше січня 2022 року.
NASA уклало контракт на відправку туриста на МКС Фото: omegawatches.com
Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) уклало контракт з компанією Axiom Space на відправку туриста на Міжнародну космічну станцію (МКС) в січні 2022 року, повідомляє Уніан.
 
При цьому вартість контракту не розкривається. Місія на МКС отримає назву Axiom Mission 1 (Ax-1), вона розрахована на вісім днів. Запуск заплановано з космодрому на мисі Канаверал у Флориді не раніше січня 2022 року, повідомляється на сайті NASA.
 
Склад екіпажу і назва корабля не уточнюються. За даними Axiom Space, на МКС полетить корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска.
 
У січні Axiom Space назвала імена туристів, які полетять на МКС в 2022 році. Командиром екіпажу стане колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрія, разом з ним відправляться американський інвестор і підприємець Ларрі Коннор, канадський інвестор і філантроп Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.
 
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08 05 2021 16:54
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