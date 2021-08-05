НОВИНИЗапуск запланований з космодрому на мисі Канаверал у Флориді не раніше січня 2022 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
NASA уклало контракт на відправку туриста на МКС
Склад екіпажу і назва корабля не уточнюються. За даними Axiom Space, на МКС полетить корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска
Фото: omegawatches.com
Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) уклало контракт з компанією Axiom Space на відправку туриста на Міжнародну космічну станцію (МКС) в січні 2022 року, повідомляє Уніан.
При цьому вартість контракту не розкривається. Місія на МКС отримає назву Axiom Mission 1 (Ax-1), вона розрахована на вісім днів. Запуск заплановано з космодрому на мисі Канаверал у Флориді не раніше січня 2022 року, повідомляється на сайті NASA.
Склад екіпажу і назва корабля не уточнюються. За даними Axiom Space, на МКС полетить корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска.
У січні Axiom Space назвала імена туристів, які полетять на МКС в 2022 році. Командиром екіпажу стане колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрія, разом з ним відправляться американський інвестор і підприємець Ларрі Коннор, канадський інвестор і філантроп Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.
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08 05 2021 16:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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