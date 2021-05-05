NASA змоделювало падіння астероїда на Землю та з'ясувало, чи зможуть люди себе захистити

Науковці з'ясували, що людство наразі не має інструментів, щоби захистити себе від такої загрози

Науковці Національного аерокосмічного агентства США (NASA) змоделювали падіння астероїду на Землю.

Після тривалого дослідження вчені дійшли висновку, що якщо на Європу насуватиметься величезний астероїд і в людей буде 6 місяців на підготовку, запобігти катастрофі ми все одно не зможемо, повідомляє "Громадське".

The Independent також розповіло про конференцію з планетарної оборони, яку організувала Організація об'єднаних націй 27 квітня. Там учасники визнали, що якби загроза зіткнення з астероїдом виникла в реальному житті, то люди не змогли б запустити космічний корабель у такий стислий термін, аби покинути Землю.

Єдиним виходом із такої ситуації була б евакуація людей із території, яка зіткнеться з астероїдом. Офіцер NASA з планетарної оборони Лідлі Джонсон сказав, що такі моделювання допомагають фахівцям із захисту Землі спілкуватися з урядами країн, щоб бути готовими до потенційної загрози.

The Independent нагадує про надважку ракету-носій Starship, яку зараз створює компанія SpaceX Ілона Маска. Розробники стверджують, що теоретично її можна буде використовувати для організації місій, спрямованих на зміну шляху астероїда на Землю.

Однак зазначимо, що NASA нещодавно призупинило угоду з компанією SpaceX, у межах якої планують створити Starship.

Ймовірність загрози

Наприкінці березня фахівці NASA визначили, що загрози, яка походить від найбільш небезпечного для Землі астероїда Апофіс, поки що немає.

Науковці вчергове обчислили траєкторію руху Апофіса, коли той пролетів на відстані 17 млн ​​км від Землі (що в 44 рази більше за відстань до Місяця). З’ясувалося, що будь-яку можливість зіткнення у 2068 році й набагато пізніше можна наразі з упевненістю виключити.

Усього науковці задокументували й класифікували понад мільйон астероїдів. Із них лише трохи більш як 10 тисяч розміром у понад кілометр у діаметрі наближалися до Землі, зокрема десь понад 1400 достатньо близько, щоб їх класифікували як потенційно небезпечні.

Нагадаємо, що фахівці космічного агентства NASA визначили, що загрози, яка походить від найбільш небезпечного для Землі астероїда Апофіс, виявленого у 2004 році, поки що немає.