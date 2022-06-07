NASA втратило зв'язок із мінісупутником, що прямує до Місяця

CAPSTONE провів шість днів, нарощуючи швидкість на орбіті на ракетному прискорювачі Rocket Lab Electron

Інженери Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA втратили зв'язок із мінісупутником CAPSTONE, що прямує до Місяця.

25-кілограмовий супутник втратив зв'язок з інженерами 4 липня незабаром після виходу з орбіти Землі.

Представник NASA повідомив, що команда американського відомства має достовірну інформацію про траєкторію CAPSTONE, і нині спеціалісти намагаються відновити контакт із мінісупутником.

"У разі потреби місія матиме достатньо палива, щоб затримати початковий маневр корекції траєкторії після від’єднання від прискорювача на кілька днів", - сказав речник Управління.

CAPSTONE провів шість днів, нарощуючи швидкість на орбіті на ракетному прискорювачі Rocket Lab Electron, і у понеділок нарешті вирушив у напрямку Місяця.