ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИІнженери Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA втратили зв'язок із мінісупутником CAPSTONE, що прямує до Місяця.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
NASA втратило зв'язок із мінісупутником, що прямує до Місяця
CAPSTONE провів шість днів, нарощуючи швидкість на орбіті на ракетному прискорювачі Rocket Lab Electron
Фото: з вільних джерел
25-кілограмовий супутник втратив зв'язок з інженерами 4 липня незабаром після виходу з орбіти Землі.
Представник NASA повідомив, що команда американського відомства має достовірну інформацію про траєкторію CAPSTONE, і нині спеціалісти намагаються відновити контакт із мінісупутником.
"У разі потреби місія матиме достатньо палива, щоб затримати початковий маневр корекції траєкторії після від’єднання від прискорювача на кілька днів", - сказав речник Управління.
CAPSTONE провів шість днів, нарощуючи швидкість на орбіті на ракетному прискорювачі Rocket Lab Electron, і у понеділок нарешті вирушив у напрямку Місяця.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 07 2022 14:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Фінляндії встановили першу в світі "піщану батарею"
- ФОТО Китайський зонд показав знімки всього Марсу
- ФОТО Космічний зонд BepiColombo зробив нову світлину Меркурія
- У Фінляндії встановили першу в світі "піщану батарею"
- Особистий секретар для кожного: як українці створили віртуального офіс-менеджера і чому він користується