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NASA втратило зв'язок із мінісупутником, що прямує до Місяця

CAPSTONE провів шість днів, нарощуючи швидкість на орбіті на ракетному прискорювачі Rocket Lab Electron
Інженери Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA втратили зв'язок із мінісупутником CAPSTONE, що прямує до Місяця.
NASA втратило зв Фото: з вільних джерел

25-кілограмовий супутник втратив зв'язок з інженерами 4 липня незабаром після виходу з орбіти Землі.

Представник NASA повідомив, що команда американського відомства має достовірну інформацію про траєкторію CAPSTONE, і нині спеціалісти намагаються відновити контакт із мінісупутником.

"У разі потреби місія матиме достатньо палива, щоб затримати початковий маневр корекції траєкторії після від’єднання від прискорювача на кілька днів", - сказав речник Управління.

CAPSTONE провів шість днів, нарощуючи швидкість на орбіті на ракетному прискорювачі Rocket Lab Electron, і у понеділок нарешті вирушив у напрямку Місяця.

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06 07 2022 14:04
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