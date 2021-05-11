NASA й SpaceX знову відклали запуск космічного корабля з астронавтами Найближчу можливість запуску корабля Crew-3 до МКС передбачено 8 листопада

Компанія SpaceX і Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) перенесли запуск пілотованого космічного корабля Crew Dragon Endurance до Міжнародної космічної станції в межах місії Crew-3 щонайменше до 8 листопада.

Фото: NASA

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт NASA. Як зазначається, NASA і SpaceX відмовилися від запуску корабля 6 або 7 листопада через несприятливі погодні умови. Найближчу можливість запуску корабля Crew-3 до МКС передбачено 8 листопада о 21:51 за північноамериканським східним часом (03:51 за київським часом). Раніше запуск планувався на 30 та 31 жовтня. Читайте також: SpaceX опублікувала перші фото цивільного екіпажу в космосі: "вони здорові та щасливі"

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