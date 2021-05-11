ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія SpaceX і Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) перенесли запуск пілотованого космічного корабля Crew Dragon Endurance до Міжнародної космічної станції в межах місії Crew-3 щонайменше до 8 листопада.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
NASA й SpaceX знову відклали запуск космічного корабля з астронавтами
Найближчу можливість запуску корабля Crew-3 до МКС передбачено 8 листопада
Фото: NASA
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт NASA.
Як зазначається, NASA і SpaceX відмовилися від запуску корабля 6 або 7 листопада через несприятливі погодні умови.
Найближчу можливість запуску корабля Crew-3 до МКС передбачено 8 листопада о 21:51 за північноамериканським східним часом (03:51 за київським часом).
Раніше запуск планувався на 30 та 31 жовтня.
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05 11 2021 13:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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