NASA зафіксувало другий за 30 років метеорний вибух в атмосфері

Це найбільше явище за останні шість років

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) зафіксувало метеорний вибух в атмосфері.

Вибух стався ще в грудні минулого року, але помітили його лише зараз. Він відбувся над Беринговим морем у районі російського Камчатського півострова, повідомляє BBС.

Метеорний вибух стався приблизно опівночі за місцевим часом 18 грудня. Космічне тіло пробивалося через атмосферу зі швидкістю 32 кілометри за секунду.

Під час вибуху космічне тіло виділило у 10 разів більше енергії, ніж атомна бомба в Хіросімі.

Пепередній метеорний вибух зафіксували шість років тому над Челябинськом у Росії.

Також, NASA відправить з Міжнародної космічної станції у відкритий космос виключно жіночий екіпаж. Це станеться вперше в історії.