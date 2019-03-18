ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНаціональне аерокосмічне агентство США (NASA) зафіксувало метеорний вибух в атмосфері.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
NASA зафіксувало другий за 30 років метеорний вибух в атмосфері
Це найбільше явище за останні шість років
Фото: Itc
Вибух стався ще в грудні минулого року, але помітили його лише зараз. Він відбувся над Беринговим морем у районі російського Камчатського півострова, повідомляє BBС.
Метеорний вибух стався приблизно опівночі за місцевим часом 18 грудня. Космічне тіло пробивалося через атмосферу зі швидкістю 32 кілометри за секунду.
Під час вибуху космічне тіло виділило у 10 разів більше енергії, ніж атомна бомба в Хіросімі.
Пепередній метеорний вибух зафіксували шість років тому над Челябинськом у Росії.
Також, NASA відправить з Міжнародної космічної станції у відкритий космос виключно жіночий екіпаж. Це станеться вперше в історії.
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18 03 2019 11:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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