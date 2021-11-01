NASA затвердило проект космічного телескопа SPHEREx, який вивчатиме розширення Всесвіту

Запуск телескопа SPHEREx відбудеться не раніше червня 2024 року і не пізніше квітня 2025-го

Аерокосмічна агенція NASA затвердила проект спектрофотометричної обсерваторії SPHEREx - вона вивчатиме далекі галактики, розширення Всесвіту та шукатиме біогенні молекули.

За планами NASA, телескоп вперше у світі має створити мапу спектрометрії всього неба у ближньому інфрачервоному діапазоні, повідомляє "Громадське". Методом спектрометрії науковці розділять ближнє інфрачервоне світло на окремі довжини хвиль або кольору - як призма розбиває сонячне світло на складові його кольори.

Таке дослідження може показати, з чого складається об’єкт, бо окремі хімічні елементи поглинають та випромінюють світло певної довжини. Такий метод також дозволяє визначити відстань об’єкта до Землі, тому вказана мапа буде тривимірною.

Крім створення цієї мапи, обсерваторія вивчатиме швидке розширення Всесвіту після Великого вибуху, історію формування галактик, а також шукатиме ключові біогенні молекули, зокрема, H₂O, CO, CO₂ та CH₃OH, у протопланетних дисках, молодих зоряних об’єктах та молекулярних хмарах. Тобто вчені хочуть знайти молекули, без яких неможливе існування життя, принаймні подібне на життя на Землі.

Телескоп вагою 69 кілограмів з ефективним діаметром 20 сантиметрів створюватимуть два з половиною роки, на початку січня стартувала робота над фінальними кресленнями та апаратним і програмним забезпеченням.

Запуск телескопа SPHEREx відбудеться не раніше червня 2024 року і не пізніше квітня 2025-го.

Нагадаємо, що австралійський телескоп за 300 годин виявив 3 мільйони нових галактик