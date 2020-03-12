БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПродаж населенням готівкової валюти в листопаді 2020 року вперше з початку року перевищив обсяг купівлі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Населення вперше в цьому році придбало валюти більше, ніж продало
У листопаді в порівнянні з жовтнем поточного року українці скоротили продаж валюти на 3%
Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані Національного банку, повідомляє "Економічна правда".
У листопаді в порівнянні з жовтнем поточного року українці скоротили продаж валюти на 3% - до 1,32 млрд доларів в еквіваленті, в той час як купівля зросла на 11,7% - до 1,44 млрд доларів в еквіваленті.
Фото: Економічна правда
Таким чином, чиста купівля валюти населенням в листопаді становила 127,76 млн доларів.
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03 12 2020 12:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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