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Населення вперше в цьому році придбало валюти більше, ніж продало

У листопаді в порівнянні з жовтнем поточного року українці скоротили продаж валюти на 3%
Продаж населенням готівкової валюти в листопаді 2020 року вперше з початку року перевищив обсяг купівлі.
Населення вперше в цьому році придбало валюти більше, ніж продало Фото: з вільних джерел

Про це свідчать дані Національного банку, повідомляє "Економічна правда".

У листопаді в порівнянні з жовтнем поточного року українці скоротили продаж валюти на 3% - до 1,32 млрд доларів в еквіваленті, в той час як купівля зросла на 11,7% - до 1,44 млрд доларів в еквіваленті.

Фото: Економічна правда

Таким чином, чиста купівля валюти населенням в листопаді становила 127,76 млн доларів.

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03 12 2020 12:31
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