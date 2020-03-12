Населення вперше в цьому році придбало валюти більше, ніж продало У листопаді в порівнянні з жовтнем поточного року українці скоротили продаж валюти на 3%

Продаж населенням готівкової валюти в листопаді 2020 року вперше з початку року перевищив обсяг купівлі.

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Про це свідчать дані Національного банку, повідомляє "Економічна правда". У листопаді в порівнянні з жовтнем поточного року українці скоротили продаж валюти на 3% - до 1,32 млрд доларів в еквіваленті, в той час як купівля зросла на 11,7% - до 1,44 млрд доларів в еквіваленті. Фото: Економічна правда Таким чином, чиста купівля валюти населенням в листопаді становила 127,76 млн доларів. Читайте також: У Нацбанку здивовані збільшенням суми, яку регулятор має переказати до бюджету-2021

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