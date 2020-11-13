ПОЛІТИКА НОВИНИУ Національному банку здивовані збільшенням суми з 33 до 45 млрд грн, яку регулятор наступного року повинен переказати до держбюджету.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нацбанку здивовані збільшенням суми, яку регулятор має переказати до бюджету-2021
Позиція Нацбанку в цьому питанні залишається незмінною
Фото: newskraine.com.ua
Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Голосу Америки розповів голова Національного банку Кирило Шевченко.
"Нас, м’яко кажучи, трохи здивувало збільшення цієї цифри з 33 до 45 мільярдів. Але я хочу сказати, що для Національного банку ключовою є та сума, яка виникне після того, як міжнародні аудитори підтвердять звітність Нацбанку", - сказав Шевченко.
Він зауважив, що позиція Нацбанку в цьому питанні залишається незмінною: згідно із законом ми можемо перерахувати в бюджет виключно ту суму, яка вийде в результаті підтвердження нашими аудиторами. Попередньо ця сума була заявлена 22,6 млрд грн.
Нагадаємо, що урядовці хочуть передати гуртожитки місцевим громадам.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 11 2020 12:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- ВІДЕО Аваков: ми готові забезпечити чесні і прозорі вибори
- ВІДЕО Навального госпіталізували з отруєнням
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі