Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Нацбанку здивовані збільшенням суми, яку регулятор має переказати до бюджету-2021

Позиція Нацбанку в цьому питанні залишається незмінною
У Національному банку здивовані збільшенням суми з 33 до 45 млрд грн, яку регулятор наступного року повинен переказати до держбюджету.
У Нацбанку здивовані збільшенням суми, яку регулятор має переказати до бюджету-2021 Фото: newskraine.com.ua

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Голосу Америки розповів голова Національного банку Кирило Шевченко.

"Нас, м’яко кажучи, трохи здивувало збільшення цієї цифри з 33 до 45 мільярдів. Але я хочу сказати, що для Національного банку ключовою є та сума, яка виникне після того, як міжнародні аудитори підтвердять звітність Нацбанку", - сказав Шевченко.

Він зауважив, що позиція Нацбанку в цьому питанні залишається незмінною: згідно із законом ми можемо перерахувати в бюджет виключно ту суму, яка вийде в результаті підтвердження нашими аудиторами. Попередньо ця сума була заявлена 22,6 млрд грн.

Нагадаємо, що урядовці хочуть передати гуртожитки місцевим громадам.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 11 2020 12:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.