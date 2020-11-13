У Нацбанку здивовані збільшенням суми, яку регулятор має переказати до бюджету-2021

У Національному банку здивовані збільшенням суми з 33 до 45 млрд грн, яку регулятор наступного року повинен переказати до держбюджету.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Голосу Америки розповів голова Національного банку Кирило Шевченко.

"Нас, м’яко кажучи, трохи здивувало збільшення цієї цифри з 33 до 45 мільярдів. Але я хочу сказати, що для Національного банку ключовою є та сума, яка виникне після того, як міжнародні аудитори підтвердять звітність Нацбанку", - сказав Шевченко.

Він зауважив, що позиція Нацбанку в цьому питанні залишається незмінною: згідно із законом ми можемо перерахувати в бюджет виключно ту суму, яка вийде в результаті підтвердження нашими аудиторами. Попередньо ця сума була заявлена 22,6 млрд грн.

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