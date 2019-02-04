Населення Землі старішає, а його чисельність збільшується, - звіт ООН
Зараз на Землі проживають 7,7 млрд людей, але до 2050 року їх чисельність досягне близько 9,7 млрд, а до кінця століття збільшиться приблизно до 11 млрд осіб, йдеться в звіті Комісії ООН з народонаселення і розвитку, чия щорічна сесія триває з 1 до 5 квітня в Нью-Йорку.
Згідно з критеріями ООН, "літніми" вважаються люди, яким за 65 років. Їх частка в загальній чисельності населення зростає і до 2050 року сягне 28% у Європі (зараз - 19%) і 23% у Північній Америці (зараз - 16%).
У звіті зазначається, що дитяча смертність зменшується. Так, за останні 25 років вона знизилась удвічі. Щоправда, зменшується і народжуваність. До 2060 року передбачається, що загальний показник народжуваності в світі складе приблизно 2,1 народження на жінку, при 2,9 на сьогоднішній день. Проте, зазначають дослідники, це не привід для хвилювань. Такий показник відповідає рівню відтворення, необхідного для підтримки на нульовому рівні темпів зростання населення при низькій смертності.
Дослідники зазначили, що майже весь приріст населення в майбутньому відбуватиметься за рахунок збільшення міських жителів. На них в 2030 році припадатиме 60% населення країн світу, а до 2050 року - до 68%.
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Раніше, британські вчені підготували глобальний індекс якості життя літніх людей на Землі.
Україна належить до групи країн з поганими умовами "якості смерті": наша держава зайняла 69 місце з 80 країн, які були включені в дослідження організації Economist Intelligence Unit.
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