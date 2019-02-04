Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Населення Землі старішає, а його чисельність збільшується, - звіт ООН

До 2050 року людей стане близько 10
Населення світу стає більш численним та більш літнім.
Населення Землі старішає, а його чисельність збільшується, - звіт ООН Фото: money-news.te.ua

Зараз на Землі проживають 7,7 млрд людей, але до 2050 року їх чисельність досягне близько 9,7 млрд, а до кінця століття збільшиться приблизно до 11 млрд осіб, йдеться в звіті Комісії ООН з народонаселення і розвитку, чия щорічна сесія триває з 1 до 5 квітня в Нью-Йорку.

Згідно з критеріями ООН, "літніми" вважаються люди, яким за 65 років. Їх частка в загальній чисельності населення зростає і до 2050 року сягне 28% у Європі (зараз - 19%) і 23% у Північній Америці (зараз - 16%).

У звіті зазначається, що дитяча смертність зменшується. Так, за останні 25 років вона знизилась удвічі. Щоправда, зменшується і народжуваність. До 2060 року передбачається, що загальний показник народжуваності в світі складе приблизно 2,1 народження на жінку, при 2,9 на сьогоднішній день. Проте, зазначають дослідники, це не привід для хвилювань. Такий показник відповідає рівню відтворення, необхідного для підтримки на нульовому рівні темпів зростання населення при низькій смертності.

Дослідники зазначили, що майже весь приріст населення в майбутньому відбуватиметься за рахунок збільшення міських жителів. На них в 2030 році припадатиме 60% населення країн світу, а до 2050 року - до 68%.

Читайте також: 97-річна американка Айріс Апфель підписала свій перший модельний контракт

Раніше, британські вчені підготували глобальний індекс якості життя літніх людей на Землі.

Україна належить до групи країн з поганими умовами "якості смерті": наша держава зайняла 69 місце з 80 країн, які були включені в дослідження організації Economist Intelligence Unit.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 04 2019 15:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.