Наш час настав - Кличко просить у Німеччини танки "Леопард"

Мер Києва підкреслив, що для того, щоб краще захищати та оснащувати наших солдатів, Україні потрібні саме зараз терміново подальші постачання зброї

Мер Києва Віталій Кличко зажадав від Заходу подальших постачань зброї.

Про це він повідомив в інтерв'ю BILD, передає УНН.

"Наш час настав. Весь світ може бачити, що так. Ми відвоюємо нашу землю!" - наголосив Кличко.

Столичний мер зазначив, що те, що ми зараз бачимо, це перший великий військовий успіх, досягнутий також за допомогою західної зброї.

"Ми звільнимо всю Україну, проте питання в тому, наскільки швидко це станеться і якою буде кількість жертв", - сказав політик.

Він підкреслив, що для того, щоб краще захищати та оснащувати наших солдатів, Україні потрібні саме зараз терміново подальші постачання зброї.

"З Німеччини, наприклад, вирішальним були б танки «Леопард», щоб контрнаступ міг і далі швидко просуватися. Моє прохання до уряду ФРН: постачайте, що ви можете, щоб швидше вигнати російських солдатів з нашої країни", - зазначив Віталій Кличко.

Як повідомляв iPress, Німеччина за останній тиждень передала Україні радіолокаційну станцію COBRA і п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.