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Наш час настав - Кличко просить у Німеччини танки "Леопард"

Мер Києва підкреслив, що для того, щоб краще захищати та оснащувати наших солдатів, Україні потрібні саме зараз терміново подальші постачання зброї
Наш час настав - Кличко просить у Німеччини танки "Леопард" Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко зажадав від Заходу подальших постачань зброї.

Про це він повідомив в інтерв'ю BILD, передає УНН.

"Наш час настав. Весь світ може бачити, що так. Ми відвоюємо нашу землю!" - наголосив Кличко.

Столичний мер зазначив, що те, що ми зараз бачимо, це перший великий військовий успіх, досягнутий також за допомогою західної зброї.

"Ми звільнимо всю Україну, проте питання в тому, наскільки швидко це станеться і якою буде кількість жертв", - сказав політик.

Він підкреслив, що для того, щоб краще захищати та оснащувати наших солдатів, Україні потрібні саме зараз терміново подальші постачання зброї.

"З Німеччини, наприклад, вирішальним були б танки «Леопард», щоб контрнаступ міг і далі швидко просуватися. Моє прохання до уряду ФРН: постачайте, що ви можете, щоб швидше вигнати російських солдатів з нашої країни", - зазначив Віталій Кличко.

Як повідомляв iPress, Німеччина за останній тиждень передала Україні радіолокаційну станцію COBRA і п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.

 
 
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11 09 2022 20:33
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