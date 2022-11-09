Наш час настав - Кличко просить у Німеччини танки "Леопард"
Мер Києва Віталій Кличко зажадав від Заходу подальших постачань зброї.
Про це він повідомив в інтерв'ю BILD, передає УНН.
"Наш час настав. Весь світ може бачити, що так. Ми відвоюємо нашу землю!" - наголосив Кличко.
Столичний мер зазначив, що те, що ми зараз бачимо, це перший великий військовий успіх, досягнутий також за допомогою західної зброї.
"Ми звільнимо всю Україну, проте питання в тому, наскільки швидко це станеться і якою буде кількість жертв", - сказав політик.
Він підкреслив, що для того, щоб краще захищати та оснащувати наших солдатів, Україні потрібні саме зараз терміново подальші постачання зброї.
"З Німеччини, наприклад, вирішальним були б танки «Леопард», щоб контрнаступ міг і далі швидко просуватися. Моє прохання до уряду ФРН: постачайте, що ви можете, щоб швидше вигнати російських солдатів з нашої країни", - зазначив Віталій Кличко.
Як повідомляв iPress, Німеччина за останній тиждень передала Україні радіолокаційну станцію COBRA і п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.
Додати коментар
- ВІДЕО Негайно створити безпечну зону навколо ЗАЕС закликають у МАГАТЕ
- ФОТО Розвантаження російського танкера зі скрапленим газом заблокували шведські активісти
- ВІДЕО Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Нью-Йоркської фондової біржі
- Покарати брехунів та врятувати війська. Том Купер більше вірить у "злого генія путіна", аніж у винятковість ЗСУ на Харківщині
- Поступово, потім раптово: так може виглядати шлях до поразки – Лоуренс Фрідман