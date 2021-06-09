CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗасновник SpaceX і гендиректор Tesla Inc. Ілон Маска зустрівся із онуком та правнуком відомого конструктора ракето-космічних систем Сергія Корольова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нащадки Корольова зустрілися з Маском у SpaceX
Неймовірно вдячні Ілону Маску за запрошення, гостинність і незабутню майже годинну особисту зустріч. Слова нашої подяки команді Ілона за вражаючу екскурсію по SpaceX і можливість побачити на власні очі як складають двигуни, ракети та CrewDragon. Продовжуйте рухати світ вперед, містере Маску!
Фото: facebook
Про це повідомив Національний музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова у Facebook
Зустріч відбулася 3 вересня, після чого онук Корольова Андрій написав повідомлення у соцмережах.
"Неймовірно вдячні Ілону Маску за запрошення, гостинність і незабутню майже годинну особисту зустріч. Слова нашої подяки команді Ілона за вражаючу екскурсію по SpaceX і можливість побачити на власні очі як складають двигуни, ракети та CrewDragon. Продовжуйте рухати світ вперед, містере Маску!", - написав Корольов.
Нагадаємо, у січні 2021 року президент Володимир Зеленський запросив у Музей космонавтики імені Сергія Корольова, що знаходиться у Житомирі Ілона Маска.
В 2020 році Маск похвалив українські та російські ракетні двигуни.
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06 09 2021 14:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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