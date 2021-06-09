Нащадки Корольова зустрілися з Маском у SpaceX

Неймовірно вдячні Ілону Маску за запрошення, гостинність і незабутню майже годинну особисту зустріч. Слова нашої подяки команді Ілона за вражаючу екскурсію по SpaceX і можливість побачити на власні очі як складають двигуни, ракети та CrewDragon. Продовжуйте рухати світ вперед, містере Маску!

Засновник SpaceX і гендиректор Tesla Inc. Ілон Маска зустрівся із онуком та правнуком відомого конструктора ракето-космічних систем Сергія Корольова.

Про це повідомив Національний музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова у Facebook

Зустріч відбулася 3 вересня, після чого онук Корольова Андрій написав повідомлення у соцмережах.

"Неймовірно вдячні Ілону Маску за запрошення, гостинність і незабутню майже годинну особисту зустріч. Слова нашої подяки команді Ілона за вражаючу екскурсію по SpaceX і можливість побачити на власні очі як складають двигуни, ракети та CrewDragon. Продовжуйте рухати світ вперед, містере Маску!", - написав Корольов.

Нагадаємо, у січні 2021 року президент Володимир Зеленський запросив у Музей космонавтики імені Сергія Корольова, що знаходиться у Житомирі Ілона Маска.

В 2020 році Маск похвалив українські та російські ракетні двигуни.