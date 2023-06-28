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ПОЛІТИКА

Наші очікування від Вільнюського саміту НАТО дуже реалістичні – Резніков

28 червня 2023, 17:42
Наші очікування від Вільнюського саміту НАТО дуже реалістичні – Резніков
Олексій Резніков
Саміт лідерів країн НАТО відбудеться у столиці Литви 11-12 липня.

Україна на саміті НАТО, який відбудеться у столиці Литви 11-12 липня, очікує отримати гарантію запрошення в Альянс.

Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю The Guardian.

За його словами, у Вільнюсі глави держав і урядів країн-членів НАТО зможуть виправити помилку Бухареста 2008 року та показати відповідальне лідерство, виправдавши очікування України.

"Ми реалісти і не вимагаємо неможливого. Тому наші очікування від Вільнюського саміту НАТО дуже реалістичні: отримати гарантію запрошення до НАТО після перемоги України у війні. Ми готові негайно підписати протокол про вступ, щоб розпочати процедуру ратифікації та остаточного приєднання", - заявив Резніков.

Варто зауважити, що раніше міністр сказав, що головним аргументом для запрошення України до НАТО є те, що наша армія - єдина у світі, хто має бойовий досвід в стримуванні росіян.

Саміт лідерів країн НАТО відбудеться у столиці Литви 11-12 липня. Україна, зі свого боку, усвідомлює те, що зможе приєднатися до Північноатлантичного Альянсу лише після завершення бойових дій.

В інтерв'ю Financial Times міністр оборони України Олексій Резніков відкидає сумніви в успіху літнього контрнаступу та натякає, що нещодавні скромні здобутки – лише "превью" до набагато більшого наступу.

Резніковвійна в Українісаміт НАТО

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