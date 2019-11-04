Насіров програв суд лікарю і тепер сам має йому виплатити компенсацію
Зазначається, що Насіров особисто прийшов на суд, повідомляє Центр протидії корупції у Twitter.
За даними ЦПК, екс-голова Фіскальної служби просив суд визнати обстеження та свідчення в суді Соколова у його справі незаконними, а також стягнути з лікаря мільйон гривень за моральну шкоду і ще мільйон гривень - з медзакладу.
Повідомляється, що Насірову відмовили у задоволенні позову.
"Сам Насіров зобов’язаний заплатити лікарю Соколову 13 тисяч гривень компенсації", - йдеться у повідомленні.
Після суду Соколов зазначив, що це чи не єдиний випадок, коли громадськість стала на захист медпрацівника.
При цьому сам Насіров стверджує, що його адвокати зібрали достатньо доказів, щоб стверджувати, що проти нього діяли за умисним зговором, а також додав, що буде подавати новий позов.
Нагадаємо, що Насіров повторно подав мільйонний позов проти лікаря, що свідчив про симуляцію екс-глави ДФС. Медик не підтвердив діагноз Насірова про інфаркт міокарда і спростував заборону на транспортування підозрюваного.
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