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Наслідки регуляції: "WOG" та "ОККО" припиняють реалізацію преміального пального

"ОККО" тимчасово припинена реалізація PULLS 95 і PULLS Diesel, "WOG" припинили реалізацію преміального палива 95 Mustang і ДТ + Mustang
Мережі автозаправних комплексів WOG та ОККО припиняють реалізацію преміального пального у зв’язку з постановою яка передбачає запровадження тимчасового державного регулювання цін на пальне.
Наслідки регуляції: "WOG" та "ОККО" припиняють реалізацію преміального пального Фото: bymedia.net

Про це повідомляє "WOG" у Фейсбук, а "ОККО" на сайті, зазначає "Економічна правда".

"З 15 травня, в зв'язку з введенням державного регулювання цін на паливо на АЗК "ОККО" тимчасово припинена реалізація PULLS 95 і PULLS Diesel. Це пов'язано з тим, що продаж палива цих марок за ціною, встановленою Кабінетом міністрів на травень, є збитковою для мережі", - йдеться в повідомленні "ОККО".

"У зв'язку з оприлюдненням постанови Кабміну, яке передбачає введення тимчасового державного регулювання цін на паливо, ми змушені припинити реалізацію преміального палива 95 Mustang і ДТ + Mustang", - йдеться в повідомленні "WOG".

Нагадаємо, що Кабмін опублікував постанову, згідно якої окремі види палива вносяться до переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість - за 20 днів до збільшення ціни на 1% та більше зміни потрібно декларувати уряду.

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16 05 2021 12:00
ТЕГИ: АЗС, пальне
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