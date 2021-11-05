БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКабмін опублікував постанову, згідно якої окремі види палива вносяться до переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість – за 20 днів до збільшення ціни на 1% та більше зміни потрібно декларувати уряду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряду звітуватимуть про підвищення цін на пальне на понад 1%
Зміни роздрібних цін декларуватимуть на бензин марки А-92 та А-95
Фото: avtoblog.ua
Про це йдеться у постанові №450 від 29 березня, повідомляє "Економічна правда".
Зміни роздрібних цін декларуватимуть на бензин марки А-92 та А-95, а також на дизельне пальне.
У постанові зазначається, що декларування змін відбувається "у разі збільшення роздрібної ціни товару на 1% і більше порівняно з роздрібною ціною на момент декларування за 20 днів до початку застосування роздрібної ціни, яка декларується, без урахування дня декларування."
Нагадаємо, що Уряд підписав із мережами АЗС меморандум, який має вплинути на цінову стабільність пального
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11 05 2021 16:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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