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Уряду звітуватимуть про підвищення цін на пальне на понад 1%

Зміни роздрібних цін декларуватимуть на бензин марки А-92 та А-95
Кабмін опублікував постанову, згідно якої окремі види палива вносяться до переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість – за 20 днів до збільшення ціни на 1% та більше зміни потрібно декларувати уряду.
Уряду звітуватимуть про підвищення цін на пальне на понад 1% Фото: avtoblog.ua

Про це йдеться у постанові №450 від 29 березня, повідомляє "Економічна правда".

Зміни роздрібних цін декларуватимуть на бензин марки А-92 та А-95, а також на дизельне пальне.

У постанові зазначається, що декларування змін відбувається "у разі збільшення роздрібної ціни товару на 1% і більше порівняно з роздрібною ціною на момент декларування за 20 днів до початку застосування роздрібної ціни, яка декларується, без урахування дня декларування."

Нагадаємо, що Уряд підписав із мережами АЗС меморандум, який має вплинути на цінову стабільність пального

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11 05 2021 16:57
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