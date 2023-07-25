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"Наслідок війни": у Білому домі прокоментували атаку дронів на москву

25 липня 2023, 10:27
Польща США
США нагадали, що війну розпочала росія.

Атака безпілотників у центрі москви є наслідком жорстокої війни, яку розв’язала рф. Її кремль може зупинити в будь-який момент, вивівши свої війська з України.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-Пє’р.

"Це війна, яку розпочала росія", - наголосила вона, коментуючи атаку дронів на росію. 

кремль може завершити цю війну в будь-який час, якщо виведе свої війська з України, а не продовжуватиме жорстокі атаки по мирних містах. Жан-П’єр нагадала, що росія завдає ударів по цивільних об’єктах в Україні майже щодня впродовж понад 15 місяців.

"росія бомбардувала порт в Одесі, вбивши й поранивши українських цивільних, зруйнувавши об’єкт історичної спадщини ЮНЕСКО та знищивши десятки тисяч тонн зерна, яке призначалося для інших країн по всьому світу", - зауважила речниця Білого дому.

Водночас вона зазначила, що США не підтримували ударів Сил оборони України по території рф, але й нагадала, що Крим – це Україна.

Тому представниця адміністрації Байдена підкреслила, що США разом із союзниками й партнерами продовжать забезпечувати Україну всім необхідним для боротьби за свободу й суверенітет.

Нагадаємо, о 4-й годині ранку понеділка, 24 липня, жителів москви розбудили гучні вибухи, вони лунали у різних районах міста. Пропагандисти заявили про атаку безпілотників.

 

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