НОВИНИЄвросоюз думає над запровадженням обмеження ціни на трубопровідний газ із Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Настав час запровадити обмеження цін на російський газ - Урсула фон дер Ляйєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Про це 2 вересня заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає Reuters.
За її словами, такий захід обговорюватиметься на переговорах глав міністерств енергетики ЄС 9 вересня.
"Настав час запровадити обмеження цін на трубопровідний газ, що постачається з Росії до Європи", - заявила Урсула фон дер Ляйєн.
Нагадаємо, що глава Єврокомісії закликала країни готуватися до повної зупинки постачання газу з РФ. Також Європейський Союз має намір замінити російський газ на енергоносії з Нігерії.
Раніше повідомлялось, що в Німеччині закликали демонтувати "Північний потік-2".
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02 09 2022 15:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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