Настав час запровадити обмеження цін на російський газ - Урсула фон дер Ляйєн

Євросоюз думає над запровадженням обмеження ціни на трубопровідний газ із Росії.

Про це 2 вересня заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає Reuters.

За її словами, такий захід обговорюватиметься на переговорах глав міністерств енергетики ЄС 9 вересня.

"Настав час запровадити обмеження цін на трубопровідний газ, що постачається з Росії до Європи", - заявила Урсула фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, що глава Єврокомісії закликала країни готуватися до повної зупинки постачання газу з РФ. Також Європейський Союз має намір замінити російський газ на енергоносії з Нігерії.

Раніше повідомлялось, що в Німеччині закликали демонтувати "Північний потік-2".