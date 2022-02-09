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Настав час запровадити обмеження цін на російський газ - Урсула фон дер Ляйєн

Євросоюз думає над запровадженням обмеження ціни на трубопровідний газ із Росії.
Настав час запровадити обмеження цін на російський газ - Урсула фон дер Ляйєн Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG

Про це 2 вересня заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає Reuters.

За її словами, такий захід обговорюватиметься на переговорах глав міністерств енергетики ЄС 9 вересня.

"Настав час запровадити обмеження цін на трубопровідний газ, що постачається з Росії до Європи", - заявила Урсула фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, що глава Єврокомісії закликала країни готуватися до повної зупинки постачання газу з РФ. Також Європейський Союз має намір замінити російський газ на енергоносії з Нігерії.

Раніше повідомлялось, що в Німеччині закликали демонтувати "Північний потік-2".

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02 09 2022 15:29
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