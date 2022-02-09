У Німеччині закликали демонтувати "Північний потік-2"

Розібрати газогін закликала одна з правлячих партій Німеччини

Парламентська фракція "Вільних демократів" - одного з трьох членів правлячої "світлофорної коаліції" - закликала демонтувати так і не запущений російський газопровід "Північний потік-2".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Ми вимагаємо демонтувати "Північний потік-2" та якнайшвидше розробити концепцію юридичного, технічного і правового захисту", - йдеться у документі-позиції, схваленому на зустрічі у Бремені.

"Вільні демократи" наголошують, що "Північний потік" від початку був геополітичним проєктом, спрямованим на ізоляцію України, та у підсумку нашкодив і Німеччині.

Партія закликає до розширення санкцій проти керівництва РФ та видворення з країни родичів підсанкційних росіян, які мають візи і право на проживання у Німеччині.

Вони також зауважують, що якщо окремі країни, у тому числі кандидати у члени ЄС, не поспішають приєднуватись до санкцій, допомагають РФ обходити їх чи навіть постачають Росії зброю, за це мають бути наслідки.

Нагадаємо, "Північний потік - 2" - це розширення активного в Балтійському морі газогону "Північний потік" довжиною 1234 км. Газогін проходить через економічні зони та територіальні води п'яти країн: Данії (147 км), Німеччини (85 км), Росії (118 км), Фінляндії (374 км) і Швеції (510 км).

Раніше розібрати "Північний потік-2" закликав президент Польщі Анджей Дуда.