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У Німеччині закликали демонтувати "Північний потік-2"

Ольга
Матарикіна
Розібрати газогін закликала одна з правлячих партій Німеччини
У Німеччині закликали демонтувати "Північний потік-2" Фото: EPA/UPG
Парламентська фракція "Вільних демократів" - одного з трьох членів правлячої "світлофорної коаліції" - закликала демонтувати так і не запущений російський газопровід "Північний потік-2".
 
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
 
"Ми вимагаємо демонтувати "Північний потік-2" та якнайшвидше розробити концепцію юридичного, технічного і правового захисту", - йдеться у документі-позиції, схваленому на зустрічі у Бремені.
 
"Вільні демократи" наголошують, що "Північний потік" від початку був геополітичним проєктом, спрямованим на ізоляцію України, та у підсумку нашкодив і Німеччині.
 
Партія закликає до розширення санкцій проти керівництва РФ та видворення з країни родичів підсанкційних росіян, які мають візи і право на проживання у Німеччині. 
 
Вони також зауважують, що якщо окремі країни, у тому числі кандидати у члени ЄС, не поспішають приєднуватись до санкцій, допомагають РФ обходити їх чи навіть постачають Росії зброю, за це мають бути наслідки. 
Нагадаємо, "Північний потік - 2" - це розширення активного в Балтійському морі газогону "Північний потік" довжиною 1234 км. Газогін проходить через економічні зони та територіальні води п'яти країн: Данії (147 км), Німеччини (85 км), Росії (118 км), Фінляндії (374 км) і Швеції (510 км).
 
Раніше розібрати "Північний потік-2" закликав президент Польщі Анджей Дуда.
 
Як повідомлялося, "Газпром" зупинив газопровід "Північний потік".
 
 
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02 09 2022 11:20
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