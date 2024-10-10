Погодні умови зроблять російських піхотинців більш вразливими для розвідувальної і тактичної активності українських дронів.

Російські війська вичерпали багато резервів, які створили для посиленої наступальної операції влітку цього року.

В Інституті вважають, що російська наступальна операція, яка триває, ймовірно, завершиться в найближчі місяці, йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Військове командування рф цілиться на посилення механізованої наступальної активності, аюи дозволити своїм військам просуватися відкритими полями і закріплюватися в прилеглих населених пунктах на лінії фронту, які потім російські війська можуть використовувати як плацдарм для підготовки та початку наступальних операцій, націлених на досягнення оперативних цілей, таких як захоплення Курахового на заході Донецької області чи захоплення Покровська.

Погодні умови також можуть обмежити маневри російської піхоти, адже осіння погода призведе до того, що багато вітрозахисних смуг, що складаються з листяних дерев, втратять листя і забезпечать менше маскування для піхотних груп росії восени і взимку. А це зробить російських піхотинців більш вразливими для розвідувальної і тактичної стрілянини українських безпілотників.

Російська армія не припинить наступальні операції після осіннього сезону, попри несприятливі погодні умови, а швидше за все, зменшать ефективність своєї піхоти.

Російський президент Володимир путін тіа військове командування рф дотримуються стратегії, спрямованої на те, щоб не допустити накопичення Україною живої сили та матеріальних засобів для протидії ініціативі на всьому театрі військових дій шляхом підтримки постійного наступального тиску на українські війська по всій лінії фронту, і, швидше за все, продовжать дотримуватися цієї стратегії, незважаючи на сезонні обмеження на маневр механізованих та піхотних підрозділів.

Нещодавно британська розвідка писала, що у вересні армія рф зазнала рекордних втрат на війні в Україні.