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Наступ росії під Бахмутом втрачає імпульс – розвідка Британії

22 березня 2023, 11:20
Наступ росії під Бахмутом втрачає імпульс – розвідка Британії
Бахмут
Британська розвідка вважає, що наступ сил рф під Бахмутом починає слабшати.

Але ситуація для українських військових залишається складною.

Пише Twitter МО.

Останніми днями українські сили почали локальну контратаку західніше Бахмута, аби зменшити тиск противника на трасу H-32, яка важлива для постачання, йдеться в твітті 

"Бої тривають довкола центру міста, українські оборонці залишаються під загрозою через оточення з півночі та півдня. Втім, є реалістична можливість, що російський наступ на місто починає втрачати обмежений в часі імпульс, який досі мав – частково через те, що деякі російські підрозділи перекидають на інші ділянки фронту", – пише міноборони Британії.

Днями британська розвідка заявила, що російські війська просуваються на Авдіївку. 

війнаРозвідка Британії

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