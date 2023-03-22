Наступ росії під Бахмутом втрачає імпульс – розвідка Британії
Але ситуація для українських військових залишається складною.
Пише Twitter МО.
Останніми днями українські сили почали локальну контратаку західніше Бахмута, аби зменшити тиск противника на трасу H-32, яка важлива для постачання, йдеться в твітті
"Бої тривають довкола центру міста, українські оборонці залишаються під загрозою через оточення з півночі та півдня. Втім, є реалістична можливість, що російський наступ на місто починає втрачати обмежений в часі імпульс, який досі мав – частково через те, що деякі російські підрозділи перекидають на інші ділянки фронту", – пише міноборони Британії.
Днями британська розвідка заявила, що російські війська просуваються на Авдіївку.