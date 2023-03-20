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ПОЛІТИКА

російські війська просуваються на Авдіївку – британська розвідка

20 березня 2023, 11:54
російські війська просуваються на Авдіївку – британська розвідка
Фото: з вільного доступу
На місто просуваються підрозділи так званої "ДНР", які добре знайомі із місцевістю.

В останні три тижні російські сили поступово просуваються навколо міста Авдіївка, на північ від Донецька, що утримується Україною. Навколо міста складається ситуація, аналогічна тій, що під Бахмутом.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

За даними британської розвідки, російську операцію переважно проводить 1-й армійський корпус "ДНР", а місцевий персонал добре знає місцевість.

Як наголошується у зведенні, Авдіївка перебуває на лінії фронту конфлікту на Донбасі з 2014 року; місто зараз значною мірою зруйноване. Комплекс Авдіївського коксохімічного заводу, що розтягнувся, швидше за все, стане ключовою територією, яку особливо зручно захищати в міру розвитку битви.

"Тактично ситуація аналогічна ситуації у більшому місті Бахмут, розташованому на північ. Українські сили продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід все більше наражаються на загрозу з боку російської операції по оточенню", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, в ISW заявили, що російський "великий наступ", ймовірно, досягає своєї кульмінації, так і не принісши рф суттєвих перемог.

війнаросійські військовіАвдіївкаРозвідка Британії

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