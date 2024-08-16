Наступ українських військ розширюється: Бєлгородська область стає новим фронтом – WP

Українські військові перетнули кордон у Колотилівці — там де прикордонний пункт, і де раніше відбувався обмін військовополоненими.

Наступ ЗСУ в Курській області поширився і на сусідній регіон рф — Бєлгородську область. Українським військовим вдалося пройти вглиб російської території на 10 кілометрів. Однак у Бєлгородській області, на відміну від Курської, бої були запеклими.

Про це повідомляє The Washington Post.

Українські військові перетнули кордон у Колотилівці — там де прикордонний пункт, і де раніше відбувався обмін військовополоненими.

російські війська в Бєлгороді, за словами українських військових, виглядали готовими до їхньої появи — на відміну від військ у Курській області, де Збройним силам України вдалося досягти швидкого просування. Хоча деякі російські військові відступили, територія була щільно замінована й захищена протитанковими укріпленнями "зуби дракона". Українці майже одразу потрапили під інтенсивний обстріл артилерії, безпілотників та авіаційних бомб.

Українці просунулися приблизно на десять кілометрів, захопивши покинуті позиції російських військ, однак обстріли залишалися інтенсивними. За словами українського військового з позивним "Хакер", уся їхня група була поранена в день прибуття. Вцілілим довелося кілька днів ховатися в російських окопах, поки не прибула бронемашина, щоб евакуювати їх для надання медичної допомоги.

Як зазначає видання, російська влада наземних боїв у Білгородській області не визнавала. Однак у понеділок губернатор Вʼячеслав Гладков повідомив про "активність ворога на кордоні" в Краснояружському районі, де розташована Колотилівка. Тоді він оголосив евакуацію мешканців району.

Українські військові за останні кілька тижнів здобули більше територій, ніж росіяни. Перший і найважливіший момент, на який слід звернути увагу це те, що вперше Україна здійснила те, заради чого понад два роки західних порад і підтримки були покликані допомогти їй, а саме справжню наступальну операцію загальновійськових сил.