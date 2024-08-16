Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Наступ українських військ розширюється: Бєлгородська область стає новим фронтом – WP

16 серпня 2024, 18:18
Наступ українських військ розширюється: Бєлгородська область стає новим фронтом – WP
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські військові перетнули кордон у Колотилівці — там де прикордонний пункт, і де раніше відбувався обмін військовополоненими.

Наступ ЗСУ в Курській області поширився і на сусідній регіон рф — Бєлгородську область. Українським військовим вдалося пройти вглиб російської території на 10 кілометрів. Однак у Бєлгородській області, на відміну від Курської, бої були запеклими.

Про це повідомляє The Washington Post.

Українські військові перетнули кордон у Колотилівці — там де прикордонний пункт, і де раніше відбувався обмін військовополоненими.

російські війська в Бєлгороді, за словами українських військових, виглядали готовими до їхньої появи — на відміну від військ у Курській області, де Збройним силам України вдалося досягти швидкого просування. Хоча деякі російські військові відступили, територія була щільно замінована й захищена протитанковими укріпленнями "зуби дракона". Українці майже одразу потрапили під інтенсивний обстріл артилерії, безпілотників та авіаційних бомб.

Українці просунулися приблизно на десять кілометрів, захопивши покинуті позиції російських військ, однак обстріли залишалися інтенсивними. За словами українського військового з позивним "Хакер", уся їхня група була поранена в день прибуття. Вцілілим довелося кілька днів ховатися в російських окопах, поки не прибула бронемашина, щоб евакуювати їх для надання медичної допомоги.

Як зазначає видання, російська влада наземних боїв у Білгородській області не визнавала. Однак у понеділок губернатор Вʼячеслав Гладков повідомив про "активність ворога на кордоні" в Краснояружському районі, де розташована Колотилівка. Тоді він оголосив евакуацію мешканців району.

Українські військові за останні кілька тижнів здобули більше територій, ніж росіяни. Перший і найважливіший момент, на який слід звернути увагу це те, що вперше Україна здійснила те, заради чого понад два роки західних порад і підтримки були покликані допомогти їй, а саме справжню наступальну операцію загальновійськових сил.

війнаЗСУБєлгородКурськудари по рф

Останні матеріали

росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Політика
росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 14:31
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Політика
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 11:32
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Політика
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 08:03
Битва маневрів. Як російські пропагандони
Політика
Битва маневрів. Як російські пропагандони "виграли" Курську битву – Том Купер
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 16:14
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Політика
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 08:26
Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер
Політика
Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 23:38
Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Політика
Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 14:05
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Політика
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 12:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється