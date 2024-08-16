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ПОЛІТИКА

Наступальні дії України змусили росію оголосити надзвичайний стан у прикордонних областях

16 серпня 2024, 15:18
Наступальні дії України змусили росію оголосити надзвичайний стан у прикордонних областях
iakursk.ru
Демонстрація Україною військової компетентності підтверджує подальшу підтримку Заходу.

Вперше у 21 столітті, Україна контролює близько 1000 квадратних кілометрівросійської території та захоплює російських військовополонених. Дії України також змусили запровадити надзвичайний стан та евакуацію в Бєлгородській і Курській областях.

Українські військові за останні кілька тижнів здобули більше територій, ніж росіяни. Перший і найважливіший момент, на який слід звернути увагу це те, що вперше Україна здійснила те, заради чого понад два роки західних порад і підтримки були покликані допомогти їй, а саме справжню наступальну операцію загальновійськових сил.

Про це пише Bloomberg.

"Також слід відзначити здатність України підготувати й провести операцію, попри присутність російських супутників і розвідників. Набагато важче досягти елементу несподіванки на сучасному полі бою під пильним оком сучасних систем спостереження, від безпілотників до передових кібер-можливостей. Треба віддати належне українським планувальникам", — пише колумніст Джеймс Ставрідіс.

На думку автора, для політичних лідерів США, Європейського Союзу та азійських демократій від Токіо до Сеула і Канберри український напад на росію підтверджує правильність стратегії підготовки, оснащення та консультування українських військових.

"Але сміливий крок українських військових змінив уявлення про військову спроможність України", — додає Ставрідіс.

Ставрідіс вважає, що Україна не буде перегинати палицю. Замість цього вона побудує кілька оборонних ліній, щоб утримати ті території, над якими вона має контроль.

Раніше ми повідомляли, що аналітики підтвердили взяття під контроль ЗСУ села Внєзапноє в Курській області. Загалом Україна вже контролює понад 80 населених пунктів у росії.

війнаЗСУКурськ

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