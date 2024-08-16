ЗСУ взяли під контроль Внєзапноє Курської області – DeepState
16 серпня 2024, 08:33
iakursk.ru
Ще одне російське село перейшло під контроль України під час операції ЗСУ.
Сили оборони взяли під контроль село Внєзапноє Курської області росії.
Про це повідомляє український проєкт DeepState, який відстежує ситуацію на лінії фронту.
Зазначається, що у росіян є успіхи на Донбасі.
"Сили Оборони України звільнили Внєзапноє Курської області в росії", - зазначили аналітики.
Крім того, в DeepState зазначили, що росіяни просунулися біля Піщаного та в Красногорівці Донецької області.
Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в Курській області рф під контролем ЗСУ вже понад 80 населених пунтків. На цій території було створено військову комендатуру на чолі з генерал-майором Едуардом Москальовим.