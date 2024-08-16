ЗСУ взяли під контроль Внєзапноє Курської області – DeepState

Ще одне російське село перейшло під контроль України під час операції ЗСУ.

Сили оборони взяли під контроль село Внєзапноє Курської області росії.

Про це повідомляє український проєкт DeepState, який відстежує ситуацію на лінії фронту.

Зазначається, що у росіян є успіхи на Донбасі.

"Сили Оборони України звільнили Внєзапноє Курської області в росії", - зазначили аналітики.

Крім того, в DeepState зазначили, що росіяни просунулися біля Піщаного та в Красногорівці Донецької області.