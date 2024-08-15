ЗСУ захопили 82 населених пункти в Курській області – Сирський

Площа території, яку контролює Україна 1150 км².

Про це генерал Олександр Сирський доповів українському президенту Зеленському.

За останню добу українські війська просунулись на півтора кілометра вглиб.

Також Україна створила військову комендатуру на Курщині, яку очолив генерал Москальов.

Більше деталей український президент обіцяв надати згодом.

"Провів Ставку. Фронт. Зброя. Обмін полоненими. Законодавчі ініціативи. Деталі – згодом", - йдеться в дописі.

Понад тиждень у Курській області триває операція Сил оборони України. Днями головком ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Україна контролює 74 населені пункти Курської області, а українські воїни просунулися на 40 квадратних кілометрів.