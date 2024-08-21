Наступ ЗСУ у Курській області не зупинено, війська і далі наступають – Bild

Попри слова кремля про зупинення наступу - він і далі продовжується.

росія не може зупинити наступ україни у Курській область і ЗСУ починають битву за наступне велике російське селище - Кореневе.

Про це пише експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Телеграм-канал російського угруповання "Північ" опублікував відео, на якому підрозділи ЗСУ діють за 300 метрів від в'їзду в селище Кореневе. Кадри підтверджують, що почалися бої за Кореневе, до якого ЗСУ підбиралися кілька днів, повідомляє Рьопке.

На його думку, втрата цього селища для репутації Володимира Путіна буде ще гіршою за втрату Суджі.

"На відміну від Суджі, він не зможе послатися на раптовість нападу і непідготовлену оборону. Через два тижні боїв у Курській області російська армія тут приведена в бойову готовність і перекинула в регіон тисячі солдатів як підкріплення. У цій ситуації програти українському експедиційному корпусу було б страшною ганьбою для російського військового керівництва", - зазначає експерт Bild.

Також Рьопке відзначає успішне просування ЗСУ і на інших напрямках.

Так, українські війська після запеклих боїв взяли під контроль село Мартинівка на північний схід від Суджі. Воно розташоване на трасі Р200, яка веде прямо до Курська.

"Мартинівку обороняли чеченські підрозділи, село було важливим як вихідний пункт для потенційного контрнаступу на Суджу. Зараз ця небезпека для ЗСУ стрімко зменшується", - йдеться в дописі.

Також стало відомо, що Пентагон підтвердив, що росія перекидає "невеликі сили" в Курську область.