Пентагон підтвердив, що росія перекидає "невеликі сили" в Курську область

Від початку операції в Курській області рф постала перед труднощами.

США зафіксували передислокацію певної частини російських сил на територію Курської області, де два тижні триває наступ української армії.

Про це на брифінгу сказав речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, пише Європейська правда.

"В США справді спостерігають ознаки того, що росіяни передислоковують невеликі сили в Курську область для реагування" на наступ ЗСУ", - заявив Райдер.

Він додав, що від початку операції на Курщині рф постала перед труднощами.

"Якщо говорити загалом, то Росія досі докладає зусиль для реагування, і можна спостерігати просування українських сил", - додав речник.

Райдер не уточнив, чи йде мова про передислокацію російських сил із України або із інших регіонів рф.

Неофіційно кажуть, що москва перекинула на Курщину "тисячі" військових із української ділянки фронту.