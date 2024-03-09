Наступна зустріч "Рамштайн" відбудеться 19 березня

Міністри оборони обговорять проблеми та кризу в Україні.

Наступна, двадцята зустріч контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться на авіабазі Рамштайн у Німеччині 19 березня.

Про це Радіо Свобода повідомили у пресслужбі Військово-повітряних сил США в Європі.

"Міністр оборони США Ллойд Остін планує провести особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 19 березня 2024 року. Остін знову запросив міністрів оборони і старших військових посадових осіб світу, щоб обговорити кризу в Україні й різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США", – йдеться в повідомленні.

Попереднє засідання відбувалося 14 лютого у фрорматі онлайн, де обговорили питання посилення протиповітряної оборони, артсистем і дронів.