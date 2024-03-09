Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Наступна зустріч "Рамштайн" відбудеться 19 березня

09 березня 2024, 14:51
Наступна зустріч
Міністри оборони обговорять проблеми та кризу в Україні.

Наступна, двадцята зустріч контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться на авіабазі Рамштайн у Німеччині 19 березня.

Про це Радіо Свобода повідомили у пресслужбі Військово-повітряних сил США в Європі.

"Міністр оборони США Ллойд Остін планує провести особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 19 березня 2024 року. Остін знову запросив міністрів оборони і старших військових посадових осіб світу, щоб обговорити кризу в Україні й різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США", – йдеться в повідомленні.

Попереднє засідання  відбувалося 14 лютого у фрорматі онлайн, де обговорили питання посилення протиповітряної оборони, артсистем і дронів.

допомога арміїРамштайнвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Польща озброюється. Адже не хоче Бучу на околицях Варшави – Марек Магєровські
Політика
Польща озброюється. Адже не хоче Бучу на околицях Варшави – Марек Магєровські
Переклад iPress – 08 березня 2024, 15:16
Чверть століття розширення НАТО. Як Захід до цього прийшов і чого досяг – Єжи Козьмінський та Деніел Фрід
Політика
Чверть століття розширення НАТО. Як Захід до цього прийшов і чого досяг – Єжи Козьмінський та Деніел Фрід
Переклад iPress – 08 березня 2024, 12:03
Макрон розпочав із блискучої маленької помилки. І налякав кремль – The Hill
Політика
Макрон розпочав із блискучої маленької помилки. І налякав кремль – The Hill
Переклад iPress – 08 березня 2024, 09:13
Зграї морських безпілотників. Чи можуть ВМС НАТО уникнути долі росії? – Стівен Віллс
Технології
Зграї морських безпілотників. Чи можуть ВМС НАТО уникнути долі росії? – Стівен Віллс
Переклад iPress – 07 березня 2024, 15:15
Небезпечний захист. Компанія нащадка Пушкіна та радника голови російського НОВАТЕКу надає послуги
Політика
Небезпечний захист. Компанія нащадка Пушкіна та радника голови російського НОВАТЕКу надає послуги "кіберзахисту" німецький владі – Capital
Переклад iPress – 07 березня 2024, 13:17
росіяни продовжують йти в смертельні атаки. Тим часом ЗСУ отримали артилерійські боєприпаси – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують йти в смертельні атаки. Тим часом ЗСУ отримали артилерійські боєприпаси – Том Купер
Переклад iPress – 07 березня 2024, 09:47
Не дозволяйте дебатам про відправку солдат в Україну затьмарити прогрес. Франція значно ближче до України – Леоні Аллард та Едвард Хантер Крісті
Політика
Не дозволяйте дебатам про відправку солдат в Україну затьмарити прогрес. Франція значно ближче до України – Леоні Аллард та Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 06 березня 2024, 16:33
Том Купер рекомендує. Про технологічну промисловість та ППО: Звук і Покрова – Адріан Фонтанелла
Технології
Том Купер рекомендує. Про технологічну промисловість та ППО: Звук і Покрова – Адріан Фонтанелла
Переклад iPress – 06 березня 2024, 12:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється