Наступне розведення сил має бути в Золотому, - голова Луганської ОДА

"Після Золотого має бути третя точка, потім четверта точка. Я вірю в це"

Після завершення розведення сил біля Станиці Луганської слід розпочати розведення сил біля населеного пункту Золоте.

"Після Золотого має бути третя точка, потім четверта точка. Я вірю в це", - заявив новий голова Луганської обласної держадміністрації Віталій Комарницький, повідомляє "Громадське".

Також він вважає, що є потреба у відкритті КПВВ "Золоте". Комарницький проінспектував його стан, зазначивши, що хоча КПВВ вже зараз міг би повноцінно запрацювати, там "потрібно створити людські умови".

Нагадаємо, що 26 червня в районі Станиці Луганської почалося розведення сил, узгоджене 2016 року.

Ще восени 2016 року учасники програми Тристоронньої контактної групи підписали угоду про розведення сил і засобів біля трьох населених пунктів на лінії розмежування - у Петровському, Золотому і Станиці Луганській. Рамкова угода передбачає розведення сил на кілометр углиб і вшир. Однак, відведення тоді відбулося лише в районах перших двох населених пунктів - біля Золотого 1 жовтня 2016 року, а біля Петровського 7 жовтня 2016 року.

2016 року українська армія і російсько-окупаційні війська відводили сили біля Золотого, але потім знову повернулися на свої позиції. Сторони також неодноразово домовлялися про відкриття КПВВ, але окупанти зривали його. У березні 2016 року пропускний пункт пропрацював кілька годин, після чого його закрили з міркувань безпеки.