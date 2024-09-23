Наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні – Зеленський

Президент України закликав до швидких дій.

Найближчі місяці стануть вирішальними у війні з росією, адже в України не так вже і багато часу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на нагородженні Американською академією досягнень - The Golden Plate Award.

"В нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. У цій війні - війні росії проти України й усіх вас, тому що це війна росії проти самої свободи, - у нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат", - заявив він.

Зеленський закликав до швидких дій і наголосив на необхідності не втрачати час у конфлікті, щоб не ризикувати майбутніми десятиліттями.

"Ми повинні його визначити. Ні росія, ні їхні криваві союзники. Ми маємо бути швидкими. Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття", - підкреслив він.