Наступного місяця Ізраїль планує випробувати в Києві систему попередження про ракетний удар

Зазначається, що систему створено ізраїльськими фахівцями спеціально для України.

У травні ізраїльські військові проведуть у Києві випробування системи раннього попередження про ракетні атаки, схожу на "Цева адом", що застосовується в Ізраїлі.

Про це повідомив портал Walla.

Зазначається, що систему створено ізраїльськими фахівцями спеціально для України. Вона точніше визначає місце можливого падіння ракети і посилає повідомлення про небезпеку на стільникові телефони громадян, що знаходяться в районі, який обстрілюється.

У ході роботи над системою офіцери ізраїльської Служби тилу ЦАХАЛ провели на території Польщі кілька зустрічей із колегами із ЗСУ та чиновниками МВС України.

Ізраїльські та українські високопосадовці висловлюють надію, що система буде поставлена на бойове чергування вже цього літа. У разі успішних випробувань ізраїльська розробка буде розгорнута насамперед для прикриття міст із населенням понад мільйон осіб. Про розробку та постачання комплексу було оголошено під час візиту міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена до Києва у лютому 2023 року.

Тоді Ізраїль погодився надавати Україні "розвідувальну допомогу та оборонні системи", але не дав згоди на передачу батарей системи ППО "Залізний купол" чи іншої військової допомоги. Поясненням такої політики є побоювання "нашкодити відносинам з росією".

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